ABD: Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmaya hazırlandığına dair kanıtlar var

İdlib'de çocuklar, ellerindeki poşetlerle kendilerine gaz maskeleri yaptı.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jim Jeffrey, Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib'de 'kimyasal silah kullanmaya hazırlandıklarına dair birçok kanıt olduğunu' söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Jeffrey, "Bu uyarıları yapmak için çok sağlam dayanağımız olduğundan kesinlikle eminim" dedi.

İran ve Rusya, olası İdlib operasyonu öncesi bazı silahlı örgütlerin, Batı'nın Suriye hükümetine karşı harekete geçmesini sağlamak adına kimyasal saldırı düzenleyip suçu da Şam yönetiminin üstüne atabileceği yönündeki kaygılarını dile getiriyordu.

"Kimyasal silahların hazırlandığına dair çok sayıda kanıt var" diyen Jeffrey, Rusya ve Suriye'ye bağlı birliklerin İdlib'e yönelik herhangi bir operasyonunun ve kimyasal silah kullanımının Türkiye'nin güneydoğusuna veya Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere mülteci akınına neden olacağını söyledi.

Jeffrey, 17 Ağustos'ta Suriye'deki siyasi geçiş sürecine ilişkin görüşmeleri takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye özel danışmanlığı görevine atanmıştı.

İdlib'deki durum için "çok tehlikeli" ifadesini kullanan Jeffrey, bölgede bazı muhalif grupları destekleyen Türkiye'nin Suriye hükümetinin topyekün saldırısını önlemeye çalıştığını belirtti.

Jeffrey, "İdlib hikayesinin son bölümünün henüz yazılmadığını düşünüyorum. Türkler bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Türkler olası bir saldırıya karşı büyük bir direniş gösterdi" dedi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi ayrıca, IŞİD ve diğer radikal örgütlerin saf dışı bırakılması için ABD'nin İdlib'de 'faal olma' taleplerini defalarca ilettiklerini söyledi.

Bu faaliyetin ABD hava saldırılarını da içerip içermediği yönündeki bir soruya Jeffrey "O da bir yol olabilir" yanıtını verdi.

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