ABD, Taliban'a değil BM'ye destek verecek

AA

Amerikan basın kuruluşlarının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Kongresi Afganistan'a yönelik insani yardımların nasıl sürdürüleceğini görüşüyor.

Kongrenin doğrudan Taliban'a destek veren görüntü sergilemek istemediğini vurgulayan kaynaklar, bu nedenle bu ülkeye sağlanacak insani yardımların Taliban'ın liderliğindeki hükümet yerine BM ve diğer insani yardım ajanslarına vereceğini kaydetti.

Öte yandan kaynaklar, doğrudan Taliban'a gidecek bir fona, ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat Parti kanadından destek gelmeyeceğini vurguladı.

Kaynaklar, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılı için Kongrenin Afganistan'a 52 milyon dolarlık insani yardım fonu ayıracağını belirtti.