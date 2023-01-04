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ABD tarihinde ilk kez bir trans birey idam edildi

ABD'de 2003'te işlediği cinayet nedeniyle 49 yaşındaki Amber McLaughlin, idam edildi. McLaughlin, ABD'de idam edilen ilk trans birey oldu.

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey idam edildi
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ABD'nin Missouri eyaletinde bir mahkum, 2003 yılında işlediği cinayet sonrası idam edildi ve ABD'de idam edilen ilk trans birey olarak açıklandı.

Amber McLaughlin, 2003 yılında St Louis'de eski kız arkadaşını öldürmesi nedeniyle 2006'da mahkum edildi.

McLaughlin idamının ertelenmesi için merhamet talebinde bulundu ancak talep reddedildi. Merhamet talebi, McLaughlin'in ciddi travmalarla çocukluğu ve zihinsel sağlık sorunları gibi konulara odaklanmıştı. Missouri'de iki üye McLaughlin'in cezasının hafifletilmesi için kampanya yürütüyorlardı. 49 yaşındaki McLaughlin'e yönelik yargıçın tek taraflı bir karar verdiğini belirttiler.

Ancak bu girişimler başarısız oldu ve McLaughlin idam edildi.

2003 yılında, cinsiyet ameliyatından çok önce McLaughlin, Beverly Guenther adlı bir kadınla ilişki yaşıyordu. McLaughlin, ayrılık sonrası Guenther'ı sürekli olarak takip etti. Sonunda Guenther mahkeme emri çıkardı ve McLaughlin'in kendisine yaklaşmasını engelledi. Öyle ki polis memurları işten sonra ara sıra arabasına kadar ona eşlik etmek zorunda kaldı.

Guenther'in komşuları, eve dönemediği 20 Kasım 2003 gecesi polisi aradı. Memurlar ofis binasına gittiler ve arabasının yanında kan izi buldular. Bir gün sonra McLaughlin, polisi Guenther'in cesedini atıtığı St Louis'deki Mississippi Nehri yakınında bir yere götürdü.

McLaughlin 2006 yılında birinci derece cinayetten mahkum edildi. Yargıç, McLaughlin'i ölüme mahkum etti. Missouri ve Indiana, jüri yerine bir yargıcın birini idama mahkum etmesine izin veren tek eyaletler olarak biliniyor.

2016'da mahkeme yeni bir ceza duruşması kararı verdi ancak bir federal temyiz mahkemesi kararı 2021'de cezayo eski haline döndürdü.

3 Ocak'ta idam edilen McLaughlin yaptığı son açıklamada, "Yaptığım şey için özür dilerim. Ben sevgi dolu ve şefkatli bir insanım" dedi.

McLaughlin, ABD'de idam edilen ve bilinen ilk trans birey oldu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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