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ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin artış kaydederek 500 bin olan beklentinin oldukça altında kaldı. Veriler sonrası dolar zayıflarken, 10 yıllıkların faizleri düştü. Altın ve borsa ise yükseldi

ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı
HABERTURK.COM

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin artış kaydederek 500 bin olan beklentinin oldukça altında kaldı. ABD'de işsizlik yüzde 4.8 olurken, ortalama saatlik kazançlardaki artış beklentinin üzerinde yüzde 0.6 arttı. Yıllık artış ise yüzde 4.6 oldu.

Eylül ayında iş gücüne katılım ise yüzde 61.6'de kalırken, tarım dışı istihdam veri sonrası piyasalarda altın güçlenirken dolar geriledi.

Tarım dışı istihdamın zayıf gelmesi sonrasında FED'in parasal sıkılaştırma ve tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik programını erteleyebileceği beklentisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüş görüldü. Gün çerisinde 1.60 üzerini kırılmasına rağmen veriler sonrası yeniden 1.59'a inildi. Dolar endeksi 94.4'ten 94.1'e kadar çekildi. S&P 500 yükseldi.

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