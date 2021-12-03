ABD tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

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ABD ekonomisinde Kasım ayında tarım dışı istihdam artışı 210 bin oldu. Beklenti 550 bin istihdamdı.

Ekim ayı tarım dışı istihdam artışı rakamı 531 binden 546 bine revize edildi.

İşşizlik oranı ise yüzde 4,2 gerçekleşti. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,5’e gerilemesi bekleniyordu.

Ortalama saatlik kazançlarda Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,8 oldu. Bloomberg anketinde ilgili verinin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

Kasım'da işgücüne katılım oranı yüzde 61,8 oldu. Ekim ayında bu rakam yüzde 61,6 olmuştu.