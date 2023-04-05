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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan'la dostluklarının özgür bir dünya için önemli olduğunu savundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Tayvan ve Amerika halkları arasındaki dostluğun özgür bir dünya için büyük önem taşıdığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan'la dostluklarının özgür bir dünya için önemli olduğunu savundu
AA

McCarthy ve California'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde bir araya geldiği Tayvan lideri Tsai Ing-wen, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Amerika ülkeleri ziyareti sonrası ABD'ye "transit" olarak gelen Tsai ile bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirten McCarthy, ABD-Tayvan ilişkilerinde önemli yere sahip olan eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın katkılarından bahsetti.

McCarthy, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri ve Tsai ile bir toplantı yaptıklarını aktardı.

McCarthy, iki ülke arasındaki bağların hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığını düşündüğünü belirterek, Tsai'nin bu kapsamdaki rolünü vurguladı.

"Tayvan, başarılı bir demokrasi, gelişen bir ekonomi ve sağlık ve bilimde küresel bir liderdir." diyen McCarthy, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ve bu kapsamda "yükümlüklerini yerine getireceklerini" vurguladı.

McCarthy, Tayvan ve Amerika halkları arasındaki dostluğun özgür bir dünya için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "(Tayvan ve Amerika halkları arasındaki dostluk) ekonomik özgürlük, barış ve bölgesel istikrarı korumak için kritik öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

TSAİ'DEN ÖZGÜRLÜK VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Tayvan lideri Tsai de McCarthy ve Kongre üyelerine teşekkürlerini ileterek, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

ABD'nin desteğinin Tayvan'ın izole edilmemesi için önemli olduğunu vurgulayan Tsai, diğer yandan barış ve demokrasinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tsai, iki ülke ilişkilerine katkısından bahsettiği Reagan'ın, "Özgürlüğün yok olması, hiçbir zaman bir nesil kadar uzak değildir." ifadesini hatırlattı ve özgürlük için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Tayvan halkının özgür ve açık bir toplumda gelişmeye devam edebileceği barışçıl statükoyu savunma taahhüdünü yineledim." diyen Tsai, Tayvan'ın savunma yeteneklerini geliştirecek işbirlikleri başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkesinin uluslararası topluma anlamlı katılımına verdikleri destek için ABD'ye teşekkür etti.

Tsai, "Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz." ifadesini kullandı. Tayvan lideri, ülkesinin dünya için güvenilir bir ortak, Hint-Pasifik'te istikrar için bir mihenk taşı ve iyilik için bir güç olmaya çalıştığını aktardı.

TSAİ'NİN ZİYARETLERİ

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Finglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Çin, Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Fotoğraf: EPA

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