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        ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yardım tasarısını onayladı

        ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı onayladı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, Senato'nun yasa tasarısını 'kaale' almayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 02:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 02:55
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        ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yardım tasarısını onayladı
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        ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı.

        ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi. AA'nın haberine göre; 12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.

        İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı.

        Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi.

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        Tasarının, yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.

        SENATODAN GEÇMESİ BEKLENMİYOR

        ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

        Kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktaran Schumer, buna İsrail, Ukrayna ve Gazze'ye insani yardımın dahil edileceğini belirtti.

        Demokratların çoğunlukta olduğu Senato, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının, Ukrayna'ya yardımın dahil edilmemesi ve IRS fonlarından tedarik edilmesi teklifine karşı çıkıyor.

        BIDEN VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

        ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulunmuştu.

        Beyaz Saray'dan, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde Ukrayna dahil edilmeden sadece İsrail'e yönelik yardım paketi önerisinde bulunulan yasa tasarısına tepki gelmiş, Biden ise "önüne gelmesi halinde" tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.

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        #ABD
        #israil
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