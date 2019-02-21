Nükleer teknoloji transferi, Suudi veliaht prens Muhammed bin Salman'ın Mart 2018'de yaptığı Washington ziyaretinde de gündeme gelmişti.

Temsilciler Meclisi, ABD'nin Suudi Arabistan'a "son derece hassas nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme" planıyla ilgili soruşturma açtı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, nükler proje transferi projesiyle ilgili hazırladığı raporda, Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilecek nükleer reaktörlerin bölgededeki dengeleri bozabileceği, aynı zamanda nükleer silahlanmayı artırmayı teşvik edeceği uyarıları yer aldı.

Rapora göre soruşturma açılması çok önemli, çünkü birden fazla nükleer reaktörün transferi için görüşmeler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer güç geliştiricisi firmalarla 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Suudi Arabistan dahil Orta Doğu'daki bazı ülkelere teknoloji transferi yapılmasını görüştü.

Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın bu ay çıkacağı Orta Doğu turunda bu konunun da gündemde olması bekleniyor.

Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan ise, enerji kaynağı çeşitliliğini artırmak için nükleer santral istediğini söylüyor.

Suudi Arabistan'ın, bölgedeki en büyük düşmanlarından İran'ın nükleer silah geliştirdiği haberlerini kaygıyla takip ettiği de biliniyor.

Daha önce nükleer teknoloji transferi için yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sebebi, Suudi Arabistan'ın bu teknolojiyi silahlanma konusunda kullanmaması için alınacak güvenlik önlemlerini reddetmesiydi.

ABD basını, Trump'ın bu kez güvenlik önlemi şartını koşmayabileceğini söylüyor.

Anlaşmaya karşı çıkanlar ise, gerilimin yüksek olduğu bölgede bir silahlanma yarışı başlamasından korkuyor.

Raporda neler var?

İçeriden bilgi veren bazı isimsiz kaynakların verdiği bilgiler ve Trump'ın nükleer enerji firmalarıyla yaptığı görüşmelerin belgelerinden oluşan rapora göre, "ABD içindeki özel ticari kaygılar, son derece hassas nükleer enerji teknolojilerinin Suudi Arabistan'a transferi konusunda ciddi bir baskı yaratıyor."

Bu özel şirketlerin bu sayede milyarlarca dolar kazanabileceğinin belirtildiği raporda, "bu çabalara Başkan Trump'ın doğrudan dahil olduğu belirtiliyor" ifadesi de yer aldı.

Sadece Trump değil, Kushner, Enerji Bakanı Rick Perry, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Başkanlık töreni komitesi başkanı Tom Barrcak'ın da bu çabalara katkı verdiği belirtiliyor.

Transferden büyük bir gelir elde etmesi beklenen firmalar da raporda sıralanmış:

-Eski güvenlik yetkililerinin ve üst düzey askerlerin kurduğu IP3 International,

-Alex Capson isimli bir İngiliz/Amerikalı nükleer güç danışmanının sahibi olduğu ACU Strategic Partners,

-Tom Barrack'ın emlak yatırım şirketi Colony NorthStar

-Michael Flynn'In kurduğu danışmanlık ve lobi şirketi Flynn Intel Group

Beyaz Saray'dan henüz soruşturma açılmasıyla ilgili bir yorum ya da raporla ilgili bir yanıt yok.

Soruşturma açılıyor

Rapora göre Trump yönetiminin ulusal çıkarlar doğrultusunda mı yoksa bu şirketlerin finansal çıkar sağlaması için mi bu adımı attığı, soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak.

Gözetim Komitesi, raporda adı geçen şirketlerle, Beyaz Saray'a bu planı sunan kilit isimlerle, Ticaret, Enerji, Savunma, Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları ile Beyaz Saray ve CIA'yle görüşmeler yapacak.