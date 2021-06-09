ABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını gevşetti

ABD, Covid'le mücadele kapsamında aşılama kampanyasına devam ederken, birçok ülke için seyahat kısıtlamalarını gevşetti.

Halk sağlığı kurumu Pazartesi günü kriterlerini güncelledi ve 61 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek risk" grubu ülkelerin yer aldığı Seviye 4'ten çıkardı.

Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler artık Seviye 3'te, bu da tam aşılı yolcuların bu bölgelere gidebileceği anlamına geliyor.

İngiltere'den ise çoğu yolcunun ülkeye seyahat etmesi hâlâ yasak. ABD'den İngiltere'ye seyahat edenlerin ise 10 gün boyunca evde karantinaya girmeleri gerekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),"ciddi salgın söz konusu olan ülkeleri, devam eden ancak kontrol altına alınan Covid-19 yayılımı olan ülkelerden daha iyi ayırt etmek için" kriterlerini güncellediğini açıkladı.

CDC, Seviye 4 kriterinin 100.000'de 100 vakadan 100.000'de 500 vakaya değiştirildiğini de kaydetti.

CDC'nin kılavuzunda, "çok yüksek" (Seviye 4),"yüksek" (Seviye 3),"orta" (Seviye 2),"düşük" (Seviye 1) ve "Bilinmeyen" olmak üzere 5 seviye bulunuyor.

Seyahat uyarısı 3'e indirilen diğer ülkelerden bazıları şunlar:

Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İsviçre, Ürdün, Danimarka, Ukrayna, Honduras, Macaristan, Endonezya, Polonya.

Aşılı yolcuların Temmuz ayı sonlarındaki Tokyo Olimpiyatları öncesinde seyahat etmelerine izin vermek için Japonya'ya da seyahat uyarısı gevşetildi.

CDC ayrıca önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye seyahat uyarısının gevşetilmesinin beklendiğini belirtti.

Bir kurum sözcüsü, ek olarak 50 ülke ve bölgenin "Seviye 2" veya "Seviye 1"e düşürüldüğünü söyledi. Bu ülkeler arasında Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk yer alıyor.

ABD, son 14 gün içinde Çin, İngiltere, İrlanda, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, İran ve Avrupa'daki 26 Schengen ülkesinde bulunmuş olan ve vatandaşı olmayan neredeyse tüm kişilerin ülkeye girişini kısıtlıyor.

Reuters Salı günü bir Beyaz Saray yetkilisine atıfta bulunarak, Biden yönetiminin 15 aylık salgın kısıtlamalarından sonra seyahatin güvenli bir şekilde nasıl yeniden başlatılacağını belirlemek için Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ve İngiltere ile uzman çalışma grupları oluşturduğunu bildirdi.