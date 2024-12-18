ABD: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

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Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim." dedi.