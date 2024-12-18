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        ABD: Türkiye'nin teröre ilişkin endişelerini anlıyoruz

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki PKK terör örgütü varlığına da dikkat çeken Miller, "Türkiye'nin PKK'ya ilişkin meşru endişelerini anlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 00:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:11
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        ABD: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

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        Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim." dedi.

        Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.

        Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusundaki soruya Miller, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." cevabını verdi.

        Miller, Suriye halkının, hükümeti ve anayasalarını oluştururken, özlemlerini ve sivil toplumda gerçekleşen al ver ilişkisinde normal uzlaşmaları temsil eden çerçevede karar vermesi gerektiğini kaydetti.

        ABD'nin bu süreçte ana prensipleri hatırlatma noktasında durduğunu belirten Miller, Suriye'de "şeffaf ve kapsayıcı bir anayasanın" benimsemesinin önemini belirtti.

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