AFP Ukrayna askerleri

ABD'nin, dünya çapında işlenen savaş suçlarını inceleyen özel temsilcisi Beth Van Schaack, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını da mercek altına aldıklarını söyledi.

Beth Van Schaack gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin teslim olmuş 12 Rus askerini öldürdüklerine yönelik iddiaları incelediklerini açıkladı.

"Açıkçası bu iddiaları oldukça yakından takip ediyoruz" diyen Van Schaack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş yasalarının tüm taraflara eşit olarak uygulandığının vurgulanması gerçekten önemlidir. Bu yasalar, hem saldırgan devlete hem savunma konumundaki devlete eşit ölçülerde uygulanır. Çatışmanın tüm tarafları uluslararası hukuka uymak ya da aksi halde bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır."

Van Schaack bununla birlikte Ukrayna'da Rus güçlerinin işledikleri suçların, Ukrayna askerlerine yöneltilenlere kıyasla "devasa" boyutta olduğunu da vurguladı.

Rusya ve Ukrayna'nın katliam suçlamaları karşısında farklı tavırlar aldıklarını kaydeden Van Schaack, "Böylesi bir durumda Rusya'nın tavrı kaçınılmaz olarak propaganda, inkar ve dezenformasyon oluyor. Ukrayna makamları ise genelde işlenen suçları kabul ediyor ve soruşturma sözü veriyor" dedi.

Ukrayna: İddiaları soruşturacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü sosyal medyada yayılan videolara atıfta bulunurak, Ukrayna askerlerinin Rus savaş esirlerini infaz ettiklerini öne sürmüştü.

Videolarda Rus askerleri görünümlü kişiler önce teslim olmuş halde yerde yatıyor. Daha sonra otomatik silah sesleri duyuluyor. Ardından da 12'ye yakın ceset görülüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk iddiaları soruşturacaklarını açıkladı.

Rusya da 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından birçok savaş suçuyla itham edilmişti.

Suçlamalar arasında, tahliye amaçlı "filtreleme kampları" üzerinden Ukraynalıları, Rusya'nın ülkede işgal ettiği bölgelere nakletmek de var.

Rusya ise suçlamaları reddediyor ve iddiaların arkasında Ukrayna'nın ve Kiev yönetiminin Batı'daki destekçilerinin olduğunu savunuyor.