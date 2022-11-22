Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

A﻿BD, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını incelediğini açıkladı

ABD'nin, dünya çapında işlenen savaş suçlarını inceleyen özel temsilcisi Beth Van Schaack, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını da mercek altına aldıklarını söyledi. Van Schaack gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin teslim olmuş 12 Rus askerini öldürdüklerine yönelik iddiaları incelediklerini açıkladı.

A﻿BD, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını incelediğini açıkladı
BBC TÜRKÇE
Ukrayna askerleri AFP
Ukrayna askerleri

ABD'nin, dünya çapında işlenen savaş suçlarını inceleyen özel temsilcisi Beth Van Schaack, Ukrayna güçlerine yönelik yargısız infaz iddialarını da mercek altına aldıklarını söyledi.

Beth Van Schaack gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin teslim olmuş 12 Rus askerini öldürdüklerine yönelik iddiaları incelediklerini açıkladı.

"Açıkçası bu iddiaları oldukça yakından takip ediyoruz" diyen Van Schaack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş yasalarının tüm taraflara eşit olarak uygulandığının vurgulanması gerçekten önemlidir. Bu yasalar, hem saldırgan devlete hem savunma konumundaki devlete eşit ölçülerde uygulanır. Çatışmanın tüm tarafları uluslararası hukuka uymak ya da aksi halde bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır."

Van Schaack bununla birlikte Ukrayna'da Rus güçlerinin işledikleri suçların, Ukrayna askerlerine yöneltilenlere kıyasla "devasa" boyutta olduğunu da vurguladı.

Rusya ve Ukrayna'nın katliam suçlamaları karşısında farklı tavırlar aldıklarını kaydeden Van Schaack, "Böylesi bir durumda Rusya'nın tavrı kaçınılmaz olarak propaganda, inkar ve dezenformasyon oluyor. Ukrayna makamları ise genelde işlenen suçları kabul ediyor ve soruşturma sözü veriyor" dedi.

Ukrayna: İddiaları soruşturacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü sosyal medyada yayılan videolara atıfta bulunurak, Ukrayna askerlerinin Rus savaş esirlerini infaz ettiklerini öne sürmüştü.

Videolarda Rus askerleri görünümlü kişiler önce teslim olmuş halde yerde yatıyor. Daha sonra otomatik silah sesleri duyuluyor. Ardından da 12'ye yakın ceset görülüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk iddiaları soruşturacaklarını açıkladı.

Rusya da 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından birçok savaş suçuyla itham edilmişti.

Suçlamalar arasında, tahliye amaçlı "filtreleme kampları" üzerinden Ukraynalıları, Rusya'nın ülkede işgal ettiği bölgelere nakletmek de var.

Rusya ise suçlamaları reddediyor ve iddiaların arkasında Ukrayna'nın ve Kiev yönetiminin Batı'daki destekçilerinin olduğunu savunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

D﻿ünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında
BBC DSÖ: Ukrayna'da bu kış milyonlarca kişinin hayatı ...
E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
BBC E﻿ndonezya'da deprem: En az 40 kişi öldü, yüzlerce ...
İ﻿ran'ın kaptanından protestoculara destek: Halkımızın mutlu olmadığını kabul etmeliyiz
BBC İ﻿ran'ın kaptanından protestoculara destek: ...
İ﻿ran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi protestoculara destek vermeleri sonrası gözaltına alındı
BBC İ﻿ran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi ...
C﻿OP 27 sona erdi: 'Kayıp ve Zarar Fonu' kurulacak, fosil yakıtların azaltılmasında ilerleme yok
BBC C﻿OP 27 sona erdi: 'Kayıp ve Zarar Fonu' kurulacak, ...
P﻿eru'da uçak kalkış sırasında itfaiye aracı ile çarpıştı: 2 ölü
BBC P﻿eru'da uçak kalkış sırasında itfaiye aracı ile ...
A﻿BD'de yeni Tip 1 diyabet ilacına onay: 'Tedavide çığır açtı'
BBC A﻿BD'de yeni Tip 1 diyabet ilacına onay: Tedavide ...
Elizabeth Holmes: Silikon Vadisi’nin gözde milyarderiydi, yargılandığı davada cezası bugün açıklanacak
BBC Elizabeth Holmes: Silikon Vadisi’nin gözde ...
Kuzey Kore kıtalararası olduğu düşünülen bir balistik füze fırlattı
BBC Kuzey Kore kıtalararası olduğu düşünülen bir balistik ...
İklim değişikliği: COP27'de 4 temel anlaşmazlık konusu
BBC İklim değişikliği: COP27'de 4 temel anlaşmazlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.