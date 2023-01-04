AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'nın Makeyevka'daki saldırıları ABD yapımı HIMARS ile gerçekleştirdiği" iddialarını doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, Rusya Savunma Bakanlığının, "Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS saldırısıyla Makeyevka'da çok sayıda Rus askerini öldürdüğü" iddiasına ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Kirby, Ukrayna'nın hangi silahları ve ekipmanları kullandıklarına dair yorum yapmaktan uzak duracağını, bu konudaki gerekli açıklamayı Ukrayna makamlarının yapmasının doğru olacağını ifade etti.

Rusya'nın daha önce de benzer açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Kirby, savaşı başlatanın Rusya olduğunu ve ABD'nin gerekli askeri teçhizat desteği vermeyi sürdürerek Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Kirby, saldırıda ölen Rus askerleriyle ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, Ukrayna'ya HIMARS desteğinin de devam edeceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'YE TAHIL TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı görüşmeler gerçekleştireceği haberleriyle ilgili bir soruya ise Kirby, konuyla ilgili resmi bir açıklama olmadan yorum yapmanın erken olacağını söyledi.

Koordinatör Kirby, şöyle konuştu:

"Türkiye bir NATO üyesi. Özellikle Sayın Erdoğan, Ukrayna tahılının dışarı çıkarılması çabalarına çok yardımcı oldu. Onun (Erdoğan) liderliğindeki Türkler Ukrayna tahılının dışarı çıkarılması çabasında gerçekten merkezi bir rol oynadı."

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu hususta minnettar olduklarını kaydeden Kirby, bunu birçok kez hem özel görüşmelerde hem de aleni şekilde dile getirdiklerini anımsattı.

İSRAİLLİ BAKANIN MESCİD-İ AKSA BASKINI

John Kirby, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınıyla ilgili soru üzerine ise ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını hatırlatarak, Kudüs'te bu gibi tek taraflı eylemlere karşı oldukları ve bu saldırıyı "kaygı verici" buldukları görüşünü yineledi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Amerika Liderler zirvesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya geleceğini ifade eden Kirby, iklim değişikliği, göç ve uyuşturucu ticareti gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

JAPONYA BAŞBAKANI'NIN ABD ZİYARETİ

Kirby, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 13 Ocak'ta başkent Washington'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretiyle ilgili de konuştu.

ABD'nin Japonya'nın yeni açıkladığı ulusal güvenlik stratejisini desteklediğini kaydeden Kirby, Kuzey Kore yönetiminin gerilimi artıran adımları karşısında hem Güney Kore hem de Japonya ile işbirliğine devam edeceklerinin altını çizdi.

GUAIDO ARTIK RESMİ MUHATAP DEĞİL

Koordinatör Kirby, Venezuela'daki parlamento seçimini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazanmasının ardından muhalif lider Juan Guaido ile çalışmayı sürdürüp sürdürmeyeceklerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Kirby, ABD'nin Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edeceğini ancak Juan Guaido'nun artık resmi lider olarak muhatap alınmayacağını söyledi.

Kirby, diğer taraftan Guaido'nun Ulusal Meclisin bir üyesi olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, halihazırda ABD'nin resmi bir muhatabının olmadığını kaydetti.

Fotoğraf: AA