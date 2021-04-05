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HaberlerDünya
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ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden kaygı duyduklarını ve bu konuda Ukrayna’nın yanında olduklarını açıkladı.

ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı
AA

Günlük basın toplantısında Rusya’nın son zamanlarda Ukrayna’nın doğu sınırında gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe değinen Price, "Rusya’nın, Ukrayna sınırına doğru ve işgal altındaki Kırım’da birliklerini hareket ettirdiğine dair güvenilir raporlar dahil doğu Ukrayna’da son zamanlarda artan gerilim konusunda kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların, Temmuz 2020'de ve 26 Mart’ta ateşkeslerin Rus destekli güçlerce ihlal edilmesinin devamı olduğunu belirten Price, bölgede yaşanan kaygılar konusunda ABD yönetimin hem Ukraynalı yetkililerle hem de NATO müttefikleriyle görüştüğünü söyledi.

Price, ABD’nin aynı zamanda Ukrayna’ya güvenlik konusunda güvence verdiğini belirterek, “Bu taciz ve saldırganlığa karşı Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD Başkanı Joe Biden’ın yakın zamanda bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasını beklemediğini ancak diğer yetkililerin, geçen hafta Ukraynalı mevkidaşları ile konuyu ele aldığını belirtti.

Psaki, "Rusya’nın Doğu Ukrayna’da gerilimi tırmandıran saldırganlığından ve provokatif faaliyetlerinden kaygılıyız. Bu konu yakından takip ettiğimiz bir şey. Ukrayna ordusunun raporlarına göre, Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri hareketliliğinin farkındayız ancak şu anda Dışişleri ve Savunma Bakanları seviyesinde irtibat halindeyiz. Bu da yeterince üst düzey bir seviye.” diye konuştu.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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