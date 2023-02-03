ABD, Ukrayna'ya

Associated Press'in (AP) isimlerini açıklamak istemeyen ABD 'li yetkilere dayandırdığı habere göre, birkaç gün içinde açıklanması beklenen paket, Ukrayna'ya yaklaşık 150 kilometre menzile sahip güdümlü "Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba" sağlama taahhüdünü içeriyor.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketlerin de sevkiyatını içeren yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı bildirildi.

Rusya'nın füze saldırılarına karşı daha iyi savunma yapmasına yardımcı olabilmek için Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen tüm farklı hava savunma sistemlerini birbirine bağlayacak ekipmanlar da ABD'nin hazırladığı paket kapsamında Ukrayna'ya teslim edilecek.

ABD'nin hazırladığı yardım paketi, mevcut Pentagon stoklarından çekilecek olan 425 milyon dolarlık cephane ve destek teçhizatını ve Ukrayna için yeni silahlar satın almak için kullanılan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 1,75 milyar dolarlık yeni fonu içeriyor.