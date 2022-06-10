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Haberler Dünya ABD, ülkeye hava yoluyla gelenler için COVID-19 testi şartını kaldıracak
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ABD, hava yoluyla gelenler için COVID-19 testi şartını kaldıracak

ABD'nin artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden COVID-19 testi istemeyeceği bildirildi.

ABD, ülkeye hava yoluyla gelenler için COVID-19 testi şartını kaldıracak
ABD, COVID-19 testi şartını kaldıracak
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AA

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından COVID-19 testi istenmeyecek.

CDC'nin son yaptığı incelemeye göre COVID-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.

Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

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