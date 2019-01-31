ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Venezuela altınının ve petrolünün ticaretini yapmayın

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton; Venezuela altınının, petrolünün ve diğer ham maddelerinin ülke halkından çalındığını söyledi.
Bolton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüccarlardan Venezuela altınının ve petrolünün ticaretini yapmamalarını istedi.
https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1090652929508417537
Son günlerde Venezuela'nın altın rezervlerini ülke dışına çıkarmakta olduğu öne sürülüyordu.
Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'dan Venezuela'nın başkenti Karakas'a giden bir Boeing 777 ve Yeşil Burun Adaları aktarmalı gelen bir diğer Rus kargo uçağı uçak da bu tartışmaları alevlendirmişti.
Venezuela geçen yıl altınlarını Türkiye'de rafine etmeye başlamıştı.
Reuters haber ajansına göre Venezuela'nın, 2018'de Türkiye'ye gönderdiği altın miktarı 900 milyon dolar oldu.
Ajansa konuşan kaynaklar Rusya'nın gizli görevlerini icra eden paralı askerlerin geçen hafta Venezuela'ya gittiğini söyledi.
Venezuela'da muhalif lider Juan Guaidó, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru olmadığını söyleyerek kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.
O tarihten itibaren ABD Guaido'nun devlet başkanlığını tanıdı, ülkedeki Venezuela'ya ait hesapları Guaido'nun kontrolüne verdi.
Avrupa Birliği de Venezuela'ya erken seçime gitme çağrısı yaptı.
Öte yandan Rusya, Çin, Türkiye, Suriye, İran ve Meksika gibi ülkeler meşru devlet başkanı olarak gördükleri Maduro'yu destekliyor.
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