AA

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Bonne, Hecker ve Lovegrove ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Horne, "Sullivan, küresel güvenlik sıkıntıları ile mücadelede transatlantik müttefikliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve Biden yönetiminin, Avrupalı ortaklarımız ile yakından çalışmaya bağlı olduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

Sullivan'ın görüşmede, kendisi ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın 18 Mart'ta Çinli yetkililer ile yapacağı görüşmeye ilişkin de bilgi verdiğini aktaran Horne, 4 ulusal güvenlik danışmanının, Afganistan, İran, Libya, Ukrayna ve Rusya'ya ilişkin ortak öncelikleri de ele aldığını belirtti.