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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'nın NATO üyeliği başka bir zaman ele alınmalı

Rusya'nın Ukrayna toprağı olan dört bölgeyi ilhak etmesi ve akabinde Ukrayna'nın NATO'ya katılım başvuru belgesini imzalamasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'ya yardımın en iyi yolunun 'sahaya yardım' olduğunu söyleyerek üyeliğe soğuk yaklaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'nın NATO üyeliği başka bir zaman ele alınmalı
ABD Ukrayna'nın NATO üyeliğine 'soğuk' bakıyor
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AA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin soruların yanıtladı.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun "açık bir sabotaj eylemi" olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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