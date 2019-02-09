ABD ve Avustralya'dan uyuşturucu operasyonu: 910 milyon dolarlık kristal metamfetamin ele geçirildi

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Avusturalya ve ABD polisinin ortak operasyonunda, California'da ABD tarihindeki en büyük miktar kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucu Avustralya'nın Victoria ve New South Wales eyaletlerinde 6 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, geçen ay yapılan operasyonda California'daki limanda Avusturalya'ya gönderilmek üzere tutulan 1728 kilogram kristal metamfetamin bulundu.
Bu miktarın, 17 milyon doz anlamına geldiği ve piyasa değerinin 910 milyon ABD doları olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan zanlılar arasında iki ABD vatandaşının da olduğu kaydedildi. Bulardan biri 52 yaşındaki bir erkek, diğeri de 46 yaşındaki bir kadın.
Avustralya Federal Polisi (AFP),Melbourne kentinde gözaltına zanlıların yanında "suç faaliyetlerinden elde edilmiş yüz binlerce dolar bulunduğunu" açıkladı.
Amerikalı zanlıların, uyuşturucuyu, belgelerde hoparlör taşıdığı söylenen konteynerlere saklayan ABD merkezli bir organize suç örgütünün üyeleri olduklarına inanılıyor.
AFP Müdür Yardımcısı Bruce Hill gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teslimatı durdurmamız sayesinde, suçluların bu uyuşturucuların toplumumuza verdiği büyük zarardan kâr etmesini önledik" dedi.
Avustralya hükümeti 2015'te, ülkede en çok kullanılan uyuşturucu haline gelen kristal metamfetaminle mücadele için bir ulusal görev gücü kurmuştu.
Kristal metamfetamin, uyarıcı bir madde olan amfetaminin en güçlüsü. Aşırı bağımlılık yaratan madde sigara gibi içilebiliyor, burna çekilebiliyor ya da enjekte edilebiliyor.
Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria'da her yıl 2 ton kristal metamfetamin tüketiliyor.
Avustralya'nın maddenin en pahalı satıldığı ülkelerden biri olması nedeniyle, organize suç örgütleri yoğun biçimde kaçakçılığını yapıyor.
Müdür Yardımcısı Hill, Meksikalı kartellerin ülkeyi hedef aldığını söyledi ancak hangi kartel olduğu konusunda bilgi vermedi.
Daha önce de 2017'de Avustralya'ya gönderilmek istenen 1300 kilo kristal metamfetamin yakalanmıştı.
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