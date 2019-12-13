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Washington, Pekin'in 2020'de ABD tarım ürünü alımını artırma taahhüdü karşılığında Çin'den ithal mallara yönelik bazı gümrük vergilerini askıya almayı ve diğer gümrük vergilerini ise düşürmeyi kabul etti.

Açıklamayı konuya yakın kaynaklar yaptı. Ancak ne Washington ne de Pekin'in herhangi bir resmi açıklamada bulunmaması iki tarafın da kabul edip etmediğine dair soru işaretleri yarattı.

İkili müzakerelerin durumu hakkında bilgi veren bir kaynak, ABD'nin Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen Çin'den ithal 160 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük vergilerini askıya alacağını ve mevcut gümrük vergilerini ise düşüreceğini söyledi.

İki ABD'li kaynağın verdiği bilgiye göre Pekin, bunun karşılığında 2020'de ABD'den 50 milyar dolar değerinde tarım

ürünü almayı kabul etti. Bu miktar ticaret anlaşması başlamadan önce 2017'de satın aldıklarının iki katına denk geliyor.

Ancak her iki ülkenin de, Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan birbirinden ithal mallara yönelik gümrük vergilerini iptal etmek veya ertelemek için resmi açıklamalarda bulunmaları gerekiyor. Çin'in ABD'den ithal mallara yönelik gümrük vergilerinin Pazar günü TSİ 07:01'da, ABD'nin Çin'den ithal mallara yönelik gümrük vergileri ise TSİ 08:01'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.