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ABD ve Çin ticaret anlaşmasına bağlı kaldı

ABD ve Çinli yetkililer birinci faz ticaret anlaşmasına bağlı kaldıklarını açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği "İki taraf da ilerleme görüyor ve anlaşmanın başarısını sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır" duyurusunda bulundu

ABD Çin
Reuters

ABD'li ve Çinli üst düzey ticaret yetkilileri birinci kademe ticaret anlaşmasına bağlılıklarını endişelerin arttığı piyasaları rahatlattılar.

Çin, resmi verilere göre birinci kademe ticaret anlaşmasına kapsamında ABD ürünlerini alma taahhüdünü yerine getirmede geri kalıyordu. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, yaptıkları telefon görüşmesinde bağlılıklarını teyit ettiler. Taraflar arasındaki telefon görüşmesiyle Mayıs başından beri ilk defa resmi bir diyalog kuruldu. Görüşme öncesinde ikili ilişkilerin giderek gerginleşmesi nedeniyle anlaşmanın sallantıda olduğuna dair endişeler oluşmuştu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) açıklamasında "İki taraf da ilerleme görüyor ve anlaşmanın başarısını sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır" dedi. Görüşmenin birinci kademe ticaret anlaşmasının uygulanmaya başlamasından altı ay sonraya denk gelen 15 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgınından dolayı Çin'i sıkça suçlayan Trump, geçen hafta Çin ile görüşmeleri "onlarla şu anda uğraşmak istemiyorum" diyerek ertelediğini söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı da iki ülkenin "yapıcı diyalog" gerçekleştirdiğini ve birinci kademe ticaret anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için anlaştıklarını açıkladı.

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