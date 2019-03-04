ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi'nin mart sonundaki buluşmasından iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin uzlaşma çıkabileceği belirtildi.
Ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs'ın pazartesi günü yayınladığı rapora göre iki ülke arasındaki ticari tansiyonun gerilediği ve son haftalardaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Goldman Sachs, üç aşamalı bir ticaret anlaşmasının gerçekleşebileceğini belirtirken, ABD'nin koyduğu kimi ek vergilerin 2020 yılına kadar yürürlükte kalabileceği ancak anlaşma kapsamında verilen taahhütler doğrultusunda aşamalı olarak kaldırılacağını beklediklerini yazdı.
Anlaşma kapsamında, ilk aşamada gelecek haftalarda iki ülkenin önemli meselelere olan farklılıklar konusunda çalışacağı söylenirken, 2. safhada Trump - Şi görüşmesiyle pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Florida'da planlanan görüşme gerçekleşirse Goldman Sachs'ın resmi anlaşma beklentisi yüzde 75.
ABD'nin geçen yıl 200 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi getirmesiyle başlayan ticaret savaşı, fikri mülkiyet hırsızlığı, teknoloji transferi ve ticaret ile ekonomik konulara yönelik yapısal reformlar üzerinde genişleyen bir seyir izlemişti.
Son görüşmelerde Çin'in ABD’ye tarım ürünleri, otomobil ve diğer ürünlerde daha düşük gümrük vergileri teklif ettiği belirtildi. Çin’in özellikle Houston merkezli Chiniere'den 18 milyar dolarlık doğal gaz alımı yapabileceği belirtildi.
Üçüncü safhada ise bazı gümrük tarifelerinin doğurduğu belirsizlikten ötürü anlaşmanın uygulama şekli izlenecek.
Asya hisse senetleri, ABD ile Çin'in ABD vergilerini sona erdirecek bir ticaret anlaşmasına yakın olduğuna ilişkin çıkan haberlerin ardından ABD vadelileriyle birlikte yükselirken yuan değer kazandı. Dolar dalgalı seyrederken ABD Hazine tahvilleri geriledi.
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