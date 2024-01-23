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        Haberler Dünya ABD ve İngiltere'den Husilere saldırı

        ABD ve İngiltere'den Husilere saldırı

        ABD ve İngiltere hava kuvvetleri, Yemen'deki Husilere yönelik bir operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 01:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 01:05
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        ABD ve İngiltere'den Husilere saldırı
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        ABD'li üç yetkili, ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik yeni bir saldırı turu gerçekleştirdiğini söyledi.

        Husiler de ABD ve İngiliz kuvvetlerinin Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

        7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışmaların ardından Yemen'deki İran'a yakın Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamış, ABD ve İngiltere de Husilere karşı hava operasyonu başlatmıştı.

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