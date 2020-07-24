ABD ve İngiltere, Rusya'yı uzaydaki bir uydusundan "silah benzeri bir cisim" fırlatma denemesi yapmakla suçladı.

İngiltere Uzay Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Rusya'nın uydularının birinden silah özellikleri taşıyan bir cisim fırlatma denemesi yapması nedeniyle endişeliyiz" denildi.

Açıklamada bu tür eylemlerin "uzayın barışçıl kullanımını tehdit ettiği" belirtildi.

ABD ise ellerinde teste dair kanıt olduğunu açıkladı.

İngiltere Uzay Ajansı Başkanı Harvey Smyth açıklamasında, "Bu tür eylemler uzayın barışçıl kullanımını tehdit ediyor ve dünya için gerekli uydu ve uzay sistemlerine tehlike oluşturabilecek enkaza yol açma riski taşıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Rusya'ya bu tür denemelerden kaçınması çağrısı yapıyoruz. Rusya'yı uzayda sağduyulu davranışları desteklemek için İngiltere ve diğer ortaklarla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmeye çağırıyoruz."

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale, İngiltere'nin Rusya'yı uzayda silah benzeri bir cisim fırlatma denemesi yapmakla ilk kez suçladığını söyledi.

Beale, başka ülkelerin de uzayda silah olarak kullanılabilecek teknolojileri araştırdığını, bu olayın uzayda yeni bir silahlanma yarışını tetiklemesinden endişe edildiğini belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General Jay Raymond da Rusya'nın "uzay merkezli uydusavar bir silahı tahrip edici olmayan bir şekilde test ettiğine" dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

Raymond, Rusya'nın bir uydudan "yörüngeye yeni bir cisim gönderdiğini" söyledi.

Raymond, "Bu, Rusya'nın uzay merkezli sistemler geliştirme ve deneme çabalarına yeni bir kanıt oluşturuyor" dedi.