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ABD ve İngiltere savunma bakanları iki ülke arasındaki kurulacak "özel ilişkiyi" ele aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelerek iki ülke arasındaki "özel ilişki kurma çabalarını" ve Afganistan'dan çekilmenin yanı sıra Orta Doğu'da devam eden ortak operasyonları ele aldı

ABD ve İngiltere savunma bakanları iki ülke arasındaki kurulacak
ABD ve İngiltere savunma bakanlarından 'ortak strateji' görüşmesi
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AA

Görüşme sonrasında Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki bakanın dünya çapında çok çeşitli güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için transatlantik iş birliğinin ve karşılıklı yükümlülük paylaşımının önemine dikkat çektiği bildirildi.

Pentagon açıklamasında, "Görüşmede ayrıca Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesi odaklı stratejik rekabet, Orta Doğu'da devam eden operasyonlar ve Afganistan'dan çekilme konuları ele alındı. Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere ABD'nin stratejik kuvvet incelemelerine ilişkin istişarelerde bulunmayı taahhüt etti." denildi.

Bakan Wallace'ın ülkesinin savunma modernizasyonuna yönelik yatırımlarının altını çizdiği vurgulanan açıklamada, Wallace'ın İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklandığını kaydettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; iki bakanın ABD-İngiltere savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, bakanların ABD-İngiltere Uçak Gemisi Operasyonları ve Deniz Enerjisi Projeksiyonu Konusunda Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Mutabakatı bir yıllığına uzatarak imzaladıkları kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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