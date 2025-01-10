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        Haberler Dünya ABD ve İsrail'den Husilere saldırı | Dış Haberler

        ABD, İsrail ve İngiltere Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi

        Husiler ile ABD ve İsrail arasındaki tansiyon düşmüyor. Husiler insansız hava araçları ve füzelerle İsrail'i hedef almaya devam ederken İsrail ile ABD de Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında Husilere ait hedefler vuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:08
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        ABD ve İsrail'den Husilere saldırı
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        Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da Gazze'ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları olduğu" ifade edildi.

        Ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetine de saldırıların olduğu aktarılan haberde, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı'nın 6 hava saldırısıyla hedef alındıklarına işaret edildi.

        Haberde, söz konusu saldırıların ABD, İngiltere ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

        Husilerin el-Mesire televizyon kanalı da ABD, İngiltere ve İsrail'in Sana'nın Senhan ilçesindeki elektrik santralini 8 hava saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

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        Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, "İsrail'in ilk defa ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere karşı hava saldırılarına katıldığını" aktardı.

        Kızıldeniz'deki durum

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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