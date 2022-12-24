ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya

ABD ve Kanada'da Noel Bayramı öncesinde 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan dondurucu kış koşullarıyla karşı karşıya. Şu ana kadar en az 19 kişi sert hava koşullarıyla bağlantılı olarak hayatını kaybederken, dün ABD’de 1,5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş da iptal edildi.

ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya
BBC TÜRKÇE

ABD ve Kanada'da Noel Bayramı öncesinde 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan dondurucu kış koşullarıyla karşı karşıya.

ABD’de 12 eyalette acil durum önlemleri alındı ve şu ana kadar en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Cuma günü 1,5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı ve binlerce uçuş iptal edildi.

Fırtına, Teksas'tan Quebec’e, 3.200 kilometreden fazla uzanıyor.

Hava basıncının hızla düşmesi ve bir fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ‘bomba siklonu’, ABD-Kanada sınırındaki Büyük Göller’e kar fırtınası koşullarını getirdi.

Kanada'da Ontario ve Quebec, Kuzey Kutbu'ndaki soğukların etkisi altında ve yüz binlerce kişinin elektriği kesildi.

Britanya Kolumbiyası'ndan Newfoundland'a kadar ülkenin geri kalanının çoğu aşırı soğuk ve kış fırtınası uyarıları altında.

San Francisco Uluslararası Havaalanı Getty Images
San Francisco Uluslararası Havaalanı da uçuş iptallerinden etkilenen havaalanlarından biriydi

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Cuma günkü durumun "kışa dair şimdiye kadarki en büyük hava durumu uyarıları ve tavsiyelerinden biri olduğunu” söyledi.

Montana eyaletindeki Elk Park'taki sıcaklıklar -45 °C’ye düşerken, Michigan eyaletindeki Hell kasabası dondu.

Güney Dakota'da Amerikan Yerlileri yakıtları bittikten sonra ısınmak için kıyafetlerini yaktıklarını söyledi.

Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. New York eyaletinin Buffalo şehrinde en az 89 cm kar bekleniyordu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi.

New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.

Genellikle daha ılıman olan güney eyaletleri Louisiana, Alabama, Florida ve Georgia’da bile donma uyarıları yapıldı.

Detroit Getty Images
Detroit'te itfaiye ekibi bir depodaki yangına müdahale için hortumlarından buzları temizliyor

Ohio'da iki sürücünün ölümüne neden olan 50 arabanın karıştığı zincirleme bir kaza da dahil olmak üzere karayollarında trafik kazaları meydana geldi.

Ülke çapındaki seyahat sorunları, kar küreği operatörlerinin eksikliği nedeniyle daha da kötüleşti. Bunda da düşük ücretlerin rol oynadığı belirtiliyor.

Uçuş takibi sitesi FlightAware'e göre, yolcular Noel Bayramı’nda eve gidebilmek için çabalarken, Cuma günü 5.600'den fazla ABD uçuşu iptal edildi.

PowerOutage.us'a göre Cuma gecesi ABD'de bir milyon müşterinin elektriği kesildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, önümüzdeki birkaç gün içinde 100'den fazla hava rekorunun eşitlenebileceğini veya kırılabileceğini söylüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?
BBC Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı ...
Covid ilacı Molnupiravir denemelerde iyileşme süresini kısalttı
BBC Covid ilacı Molnupiravir denemelerde iyileşme ...
Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ne de Ukrayna’nın barış istemediğini gösteriyor
BBC Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti ne ABD’nin ...
ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sattı
BBC ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e ...
Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi
BBC Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları ...
Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak: Demografik değişim ne anlama geliyor?
BBC Hindistan Nisan'da Çin'i geçerek dünyanın en ...
Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümetini' kurdu
BBC Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı ...
Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ilerlediğini duyurdu
BBC Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ...
Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
BBC Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti
Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla yalnız kalmayacaksınız' dedi
BBC Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.