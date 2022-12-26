ABD ve Kanada’da etkisini gösteren kar fırtınası yüzünden 38 kişi hayatını kaybetti

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ABD ve Kanada’yı etkisi altına alan kutup soğukları ve kar fırtınası yüzünden 38 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de 34 kişi hayatını kaybederken en çok etkilenen yer New York eyaletindeki Buffalo şehri oldu.

Kanada’da ise bir otobüsün buzlu yolda devrilmesi üzerine dört kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlar fırtınanın birkaç güne dinmesinin beklendiğini söylese de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Buffalo’da binlerce evin elektriği kesilirken araçlar yollarda mahsur kaldı.

Binlerce uçuşun iptal olması yüzünden çok sayıda kişi Noel için ailelerinin yanına gidemedi.

Pazar günü soğuk havaya dair verilen alarmlardan 55 milyon ABD’li etkilendi.

Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ve bomba siklonu olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.

Kanada sınırına yakın olan ve Erie nehrinin kenarında konuşlanan Erie şehrinin yöneticilerinden Mark Poloncarz, hayatını kaybedenlerin bazılarının arabalarda ya da kar kütlelerinin altında bulunduğunu aktardı.

Twitter’dan attığı mesajında Poloncarz, “Hiçbirimiz Noel’in böyle geçmesini tahmin etmiyorduk” dedi.

New York Valisi Kathy Hochul, 1977’deki büyük fırtınadan sonra Buffalo’nun tarihindeki gördüğü en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hochul, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, “bir savaş bölgesine dönüştüğünü” aktardı.