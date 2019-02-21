Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'de, Rakka operasyonun sona ermesine saatler kala, terör örgütü DEAŞ mensuplarının ABD’nin bilgisi dahilinde Tırların dorsesine koyarak kentten çıkan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG benzer bir sahneyi, DEAŞ'a yönelik operasyonun devam ettiği Bağoz Beldesi'nde gerçekleştirdi.

ABD GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİ

DEAŞ'lı teröristler, Rakka operasyonunu hatırlatırcasına, kamyonlara yüklenip sivillerin arasından geçirilerek beldeden çıkarıldı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün Bağoz Beldesi'nden 2 bin terör örgütü mensubu ile ailelerinin içinde bulunduğu 60 kadar tır çıktı. Bu operasyon da, ABD gözetiminde gerçekleşti.