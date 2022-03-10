ABD ve Polonya dışişleri bakanlarından Ukrayna görüşmesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı konuşmak üzere telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, bakanların, Rusya'nın "sebepsiz, haksız ve önceden tasarlanmış savaşı" ve Ukrayna'daki yerleşim yerlerine saldırılarının yanı sıra Ukrayna'ya güvenlik ve insani yardım sağlamaya yönelik koordineli çabaları ele aldığını kaydetti.

"UKRAYNA'YA YÖNELİK BARBARCA SALDIRI"

Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'da sivil kayıplarını artırdığını belirten Price, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Rau, Putin'in saldırganca savaşını durdurmak için yaptırımlar da dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabaları görüştü. Bakan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini yineledi." ifadesini kullandı.

İki bakanın ayrıca Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamanın öneminin altını çizdiğini aktaran Price şunları kaydetti:

"Bakan, Polonya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırılarından kaçan 1 milyon 330 binden fazla mülteciyi olağanüstü ağırlamasına ve yardımına karşı minnettarlığını ve desteğini dile getirdi. (ABD) Başkan Yardımcısı Harris'in Polonya ziyareti sırasında bu ve diğer konular hakkındaki tartışmayı derinleştireceğini de kaydetti."

Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırma ve ABD hükümetinin hizmetine sunma teklifini reddeden ABD'de, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün gerilim yaşanan Polonya'ya gitmişti.