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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüştü.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, konseyde yaptığı konuşmada, BM'nin, Suriye'nin Ürdün sınırında rejimin kuşatmasındaki Rukban kampına gönderdiği insani yardımın ulaşmasının yaklaşık 30 gün süreceğini belirterek, Rusya ve rejime, mart ayından önce bölgeye tekrar insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması çağrısı yaptı.
AA'nın haberine göre; Suriye rejiminin, yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket etmesine neden olan bombardımanının endişe verici olduğuna dikkati çeken Cohen, ''ABD, tüm taraflara gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasının ve insani bir felaketin önlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkesin uygulanması çağrısını yineliyor. Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de çatışmalar azalsa da İdlib ve Fırat'ın doğusunda gerginlikler yaşandığını ve Suriye'nin kuzeybatısında ise durumun kırılgan olduğunu söyledi.
Nebenzia, ''Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz. '' ifadesini kullandı.
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