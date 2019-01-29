ABD ve Taliban, Afganistan'da ateşkes ve barış görüşmeleri için anlaştı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin ve Taliban'ın 17 yıldır süren savaşa son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Halilzad, bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Nihai anlaşmayla, Afganistan'da ateşkes ilan edilecek ve Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılacak.
Zalmay Halilzad bu açıklamayı Kabil'de Afgan hükümetini müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirmesinin ardından yaptı.
Amerikan New York Times gazetesine konuşan Halilzad, Taliban'ın "Afganistan'ın terör örgütleri için bir üs olarak kullanılmasını önleme" taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
ABD ve Taliban heyetleri arasında Katar'da yapılan müzakereler 6 gündür devam ediyordu.
Ancak uzmanlar, Halilzad'ın son açıklamasına karşın Afganistan'da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani daha önce Taliban'la doğrudan görüşmeler yapılması çağrısında bulunmuş ancak Taliban bu öneriyi, Afgan bakanları "kuklalar" olarak nitelendirip reddetmişti.
1996-2001 yılları arasında Afganistan'ı yöneten Taliban hala ülkenin önemli bir bölümünde kontrolü elinde bulunduruyor.
Afganistan'ın nüfusu yaklaşık 15 milyon ve halkın yarısı, Taliban'ın kontrol ettiği ya kontrol ettiği ya da düzenli saldırılar düzenlediği bölgelerde yaşıyor.
Taliban, ABD'nin 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'ı işgal etmişti.
Trump yönetimi, Afganistan'daki tüm ABD askerlerini geri çekmeyi gündemine aldı.
Ancak Washington bunun için ateşkes ilan edilmesini ve Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapmasını istiyor.
Taliban ise bu müzakerelere, hükümetin askerlerin çekilme takvimiyle ilgili net bir açıklama yapmasından sonra başlayacağını vurguluyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan'daki çatışmalarda 2009'dan bu yana her yıl 6 ila 11 bin arasında sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, göreve geldiği 2014'ten bu yana çatışmalarda 45 binden fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.
Ülkede halen 14 bin kadarı Amerikalı olmak üzere 39 ülkeden yaklaşık 22 bin yabancı asker var.
ABD Başkanı Donald Trump ise Afganistan'daki Amerikan askerlerinden ilk etapta yarısını geri çekmeyi değerlendiriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.