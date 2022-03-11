ABD ve Ukrayna liderleri telefonda görüştü 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.

Bugün Rus ekonomisine çok ciddi bir darbe indirdiklerini ve buna devam edeceklerini söyleyen Biden, "Özgür dünya şu anda Putin'e darbe indiriyor. Rusya'nın kredi derecesi 'çöp' statüsüne düştü" demişti. ABD, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alırken, ayrıca Rusya'nın IMF ve Dünya Bankası'yla ilişkisine de engel getirildi.