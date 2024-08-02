Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya ABD, Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor: 'Devlet Başkanı Maduro değil, muhalefetin adayı Gonzales kazandı'

        ABD, Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor: 'Devlet Başkanı Maduro değil, muhalefetin adayı Gonzales kazandı'

        ABD, Venezuela'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığı görüşünde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gonzalez'in daha fazla oy aldığı ve sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıt olduğunu söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor: 'Devlet Başkanı Maduro değil, muhalefetin adayı Gonzales kazandı'
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Reuters Reuters

        Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado ve muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez

        ABD, Venezuela'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığı görüşünde.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gonzalez'in daha fazla oy aldığı ve sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıt olduğunu söyledi.

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığını açıklamıştı.

        Muhalefet ise seçimlerde hile yapıldığını ve Edmundo Gonzales'in gerçekte oyların yüzde 73'ünün alarak Devlet Başkanı seçildiğini savunuyor.

        ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine, oylarla ilgili detaylı verileri açıklama çağrısı yaptı.

        Daha önce Brezilya, Meksika ve Kolombiya da benzer çağrı yapmış, bu ülkelerin liderleri Venezuela'da sorunun barışçıl çözümü için iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk yapabileceklerini açıklamıştı.

        Muhalif lider Maria Corina Machado, Gonzalez'in Maduro'dan iki kat fazla oy aldığını kanıtlayabileceğini iddia etti.

        Halen saklanan ve nerede olduğu bilinmeyen Machado, Cumartesi günü ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

        Maduro'dan dış güçlere 'seçimlere müdahale', muhalefete 'darbe girişimi' suçlaması

        EPA EPA

        Nicolas Maduro, 2013'te Venezuela Devlet Başkanı seçilmiş, 2018'de de tartışmalı başkanlık seçimini kazanmıştı

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce dış güçleri, "seçimlere müdahale etmekle" suçlamıştı.

        Maduro seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddiaları reddetmiş, muhalefeti de "darbe girişiminde bulunmakla" itham etmişti.

        Çin, Rusya ve İran ise seçim sonrası Maduro'yu tebrik eden ülkeler arasındaydı.

        Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

        Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği kaydedilmişti.

        • Venezuela'da Maduro 'tüm sonuçları' açıklamaya hazır olduklarını söyledi
        • Nicolas Maduro'nun zafer ilanı: Tartışmalı sonuçlar, planlı kutlamalar sonrası Venezuela'yı ne bekliyor?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!