Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD) İran'a yaptırım kararı alması, sadece iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değil İran'da iş yapan bir çok uluslararası firmayı da etkileyecek. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ABD Başkan'ı Donald Trump'ın İran'da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere yaptığı çağrı da, bu durumu destekler nitelikte. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" ifadelerini kullandı. Başkan'ın açıklamasının devamındaki, "İran'a yaptırımların resmi dökümü yapıldı. Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar ve Kasım ayında daha da ağırlaşacak. Dünya barışından başka bir şey istemiyorum" ifadeleri ise dikkat çekiyor. Gelişmelerin ışığında, İran yaptırımlarından en çok hangi sektörlerin ve şirketlerin etkileneceği ise şimdiden piyasalarda merak konusu olmuş durumda. Gelin, söz konusu sektörler ve şirketlere birlikte bakalım.

EN ÇOK OTOMOBİLCİLERİ VURDU

ABD Başkanı'nın tabiriyle İran'a uygulanan 'en sert' yaptırım kararları en çok ABD'de de yatırımları bulunan Avrupalı firmaları etkileyecek. Sektör bazında ise en fazla otomotiv sektörünün olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bünyesinde Citroen, Peugeot, Opel ve DS markalarını bulunduran Fransız PSA, ülkenin en büyük yabancı otomobil grubu konumunda. İran'da otomobilleri satılan bir diğer Fransız Renault gibi, PSA'nın ürettiği araçlar da ABD'de satılmıyor. Fakat, Trump'ın şirketlere yönelik 'tehdidi' bu iki Fransız'ın diğer büyük pazarlardaki faaliyetlerini de askıya alabilir. Önümüzdeki dönemde her iki markanın da söz konusu durum ile karşıya karşıya kalmamak için İran'da ki faaliyetlerini durdurması bekleniyor. Alman otomobil devleri Daimler ve Volkswagen'in yanı sıra, İsveç'li kamyon üreticisi Scania'nın da İran pazarından çekilmesi bekleniyor.

100 UÇAK SATMIŞTI

Sanayi alanında ise Alman Siemens, Fransız Total ve yine bir başka Fransız Air Liquide'nin ülkedeki yaptırımları doğrultusunda doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Lojistikte, gelişmelerden etkilenecek bir başka büyük sektör olarak göze çarpıyor. Danimarkalı A.P. Moller-Maersk, Fransız CMA CGM ve İtalyan Fincantieri'nin İran'daki yatırımlarını ve faaliyetlerini yakın bir zaman içinde durdurması bekleniyor. Havacılıkta ise İran'a 10 milyar dolar değerinde 100 uçak satan Airbus'ı ve Fransız uçak üreticisi ATR'yi İran'da zor günler bekliyor. Kısa bir süre önce Tahran'a direk uçuşlar başlatan British Airways ve Lufthansa'nın ise ülkeye uçuşlarını askıya alması söz konusu.

YATIRIMLARIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Demiryolu sektöründe İran'daki hızlı tren hattını kuran İtalyan Ferrovie dello Stato, İsviçreli Stadler Rail ve yine bu alanda faaliyet gösteren Siemens'in ülkedeki işlerini askıya alması kaçınılmaz gibi görünüyor. Turizm sektöründe de Fransız grup AccorHotels ile İspanyol Melia Hotels International'in ülkedeki otellerinin geleceği şimdiden belirsizliğini korumaya başladı. Bankacılıkta, Alman bankalardan Helaba ve Frankfurt merkezli DZ Bank , ABD yaptırımlarının ardından İran'dan çekildiklerini duyurdu.

FRANSIZ ŞİRKET DİRENİYOR

İran'daki ilaç sektöründe ise diğer sektörlerden faklı bir gelişme yaşanıyor. Fransız Sanofi, ülkeden çekilmek için şimdilik erken olduğunu ve uluslararası anlaşmalar kapsamında ülkedeki çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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