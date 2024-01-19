Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Yemen'de Husilere ait füze rampalarına 3 saldırı düzenledi

        ABD, Yemen'de Husilere ait füze rampalarına 3 saldırı düzenledi

        ABD kuvvetlerinin, Yemen'de Husilere ait gemisavar balistik füze rampalarına 3 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Husilere saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Yemen'deki Husilere yönelik son saldırılara ilişkin bilgi verdi.

        Kirby, ABD kuvvetlerinin Yemen'de Husilere ait gemisavar balistik füze rampalarına 3 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarla Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin biraz daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

        Söz konusu saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu savunan Kirby, ilgili füze rampalarının ateşlenmeye hazır konumda olduklarını ifade etti.

        Son saldırılar, 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin ilk ortak saldırısının ardından Husilere yönelik 6. saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.

        ABD yönetimi hafta içinde Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldığını ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemek için örgüte yönelik saldırıların devam edeceğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var