ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, yaptığı açıklamada, Yemen'de tekrar baş gösteren kıtlık tehlikesine karşı çabaları desteklediklerini ve ilave yardım yapacaklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada en kötü kıtlıklardan birisiyle karşı karşıya olan Yemen'de insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi için 2021'de 4 milyar dolar gerektiği çağrısı yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 6 Şubat'ta, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden da ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Yemen'deki Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıklamıştı.