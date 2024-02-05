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        ABD, Yemen’de Husilere karşı saldırılarını sürdürdü

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'deki Husilere karşı saldırılarına Pazar günü devam ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 05.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:15
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        ABD, Yemen'de Husilere karşı saldırılarını sürdürdü
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        ABD, Yemen’de Husilere karşı saldırılarını sürdürdüEPA

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’deki Husilere karşı saldırılarına Pazar günü devam ettiğini açıkladı.

        CENTCOM, “Kızıldeniz’deki gemilere karşı düzenlenmeye hazırlanan saldırıya” karşı durduklarını belirtti.

        Bir önceki gün de İngiltere ve ABD, Husilere yönelik ortak hava saldırıları düzenlemişti.

        Husiler, Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alıyor.

        Başkant Sana dahil Yemen'in önemli bölümünü kontrol altında tutan Husiler, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'in ardından Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'le bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söylüyor.

        Husilerin saldırıları küresel tedarik zincirinin aksamasına neden olmuştu.

        Dünyada deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'i Kızıldeniz üzerinden yapılıyor.

        Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen yıllık ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazla.

        Husiler, saldırılara yanıt vereceklerini açıklamıştı.

        BBC’ye Cumartesi günü düzenlenen ABD-İngiltere ortak hava saldırılarıyla ilgili konuşan bir insan hakları aktivisti evlerin sarsıldığını söylemişti.

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, “bu saldırıların kendilerini Gazze’deki Filistinlilere destek vermelerine engel olmayacağını, ahlaki, dini ve insani duruştan geri adım atmayacaklarını” belirtti.

        ABD, Cuma günü Suriye ve Irak'ta da hava saldırıları düzenlemişti.

        Saldırıların, Ürdün'de Suriye sınırındaki bir Amerikan üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen ve üç askerin öldüğü saldırıya misilleme olarak düzenlendiği açıklanmıştı.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırılarla ilgili, "Bu daha başlangıç" demişti.

        İran ise ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını, "stratejik hata" olarak nitelendirdi.

        İran, Amerikan askerlerine düzenlenen İHA saldırısıyla bir ilgisi olmadığını öne sürüyor.

        İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'ta konuşlu İslami Direniş adlı bu grup ise saldırıyı düzenlediklerini belirtti.

        ABD, İran’ı “saldırıda parmak izi olmasıyla” suçluyor ve saldırıyı düzenleyen İHA’nın İran yapımı olduğunu öne sürüyor.

        ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye yazdığı mektupta Cuma günü düzenlenen saldırıların İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan üsleri hedef aldığını kaleme aldı.

        İslami Direniş adlı grubun, İran Devrim Muhafızları tarafından silahlandırıldığı ve fonlandığı öne sürülüyor.

        Biden, saldırıların bu grupların daha fazla saldırı düzenlemesinin önüne geçmek amacında olduğunu aktardı.

        Irak ve Suriye hükümetleri de saldırılardan ötürü ABD’ye tepki gösterdi.

        Pazar günü Bağdat’ta bir grup insan, ABD saldırılarında hayatını kaybeden 17 İran yanlısı militanı anmak için toplandı.

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