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ABD'yi deviren U19 milliler, galibiyetin sırrını anlattılar

Macaristan'da düzenlenen 2023 U19 FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları ABD'yi yenerek bronz madalya kazanmalarının kendilerini gelecek turnuvalar için motive ettiğini belirtti

ABD'yi deviren U19 milliler, galibiyetin sırrını anlattılar
DHA

Macaristan'ın Debrecen kentinde 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U19 Basketbol Dünya Kupası'nda Erkek Milli Basketbol Takımı, 3'üncülük karşılaşmasında ABD'yi 84-70 mağlup ederek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Tarihinde ilk defa ABD'yi mağlup etmeyi başaran genç milli basketbol takımının kadrosunda yer alan Berke Büyüktuncel, Yiğit Hamza Mestoğlu, Samet Yiğitoğlu ve Kerem Kuthan Konan, katıldıkları organizasyonun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

BERKE BÜYÜKTUNCEL: BİR SONRAKİ ORGANİZASYONDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Takım kaptanı Berke Büyüktuncel Dünya Kupası'nın zor bir turnuva olduğunun altını çizerek, "Bir hedefimiz vardı, şampiyon olmak istiyorduk ancak üçüncülük de bizi gururlandırdı. Bütün maçlara soğukkanlı olarak çıktık. İspanya maçını talihsiz bir şekilde kaybettik. Bir sonraki organizasyonda Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ABD ile oynadıkları üçüncülük karşılaşmasına çok farklı hazırlandıklarını aktaran Büyüktuncel, "Tarih yazma fırsatımız olduğu için daha büyük bir konsantrasyon içindeydik. Sonuç olarak ABD'yi yendik ve dünya üçüncüsü olduk. Tüm takımın gelecekte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda görev alacağından eminim. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gelecekte A Milli Takım formasıyla karşılaşırsak ABD'yi yeniden yenmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

YİĞİT HAMZA MESTOĞLU: ABD'Yİ YENEREK TARİHE GEÇME DUYGUSU BİZİ AŞIRI MOTİVE ETTİ

Kariyerine İspanya ekiplerinden UCAM Murcia'da devam eden Yiğit Hamza Mestoğlu, Türk basketbolcusunun ne kadar çalışkan ve yetenekli olduğunu gösterdiklerini belirtti. Mestoğlu, ABD ile oynayacakları maçta bronz madalya kazanma ihtimallerinin kendilerini motive ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Daha önce A Milli Takım seviyesinde ve altyapılarda böyle bir başarı elde edemediğimiz için bu bizi daha çok motive etti. ABD'yi yenerek tarihe geçme duygusu bizi aşırı derecede motive etti. Çok da zorlanmadan ABD'yi mağlup ettik."

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendilerini izlediğini belirten Yiğit Hamza Mestoğlu, "Ergin hocamın gözü üzerimizdedir diye tahmin ediyorum. Sezon boyunca da çoğumuzu takip ediyordur. Berke aday kadroya çağrıldı. Bizi çok iyi temsil edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SAMET YİĞİTOĞLU: ABD MAÇINA FARKLI BİR MOTİVASYONLA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYORDU

U19 Basketbol Milli Takımı pivotlarından Samet Yiğitoğlu ise Emir Arda Sivas'ın yarı finalde İspanya ile oynadıkları maçta yaşadığı sakatlığın kendilerini ABD karşısında daha da motive ettiğini belirterek, "ABD maçına farklı bir motivasyonla hazırlanmamız gerekiyordu. Emir Arda Sivas'ın yaşadığı sakatlıktan dolayı arkadaşımız için de kazanmamız gerekiyordu. Final oynayamasak da kendimizi bir madalya maçında bulmamız gerekiyordu. Galibiyet almayı bildik" dedi.

KEREM KUTHAN KONAN: İNANILMAZ BİR JENERASYONUMUZ VAR

Genç basketbolculardan Kerem Kuthan Konan, kendilerine çok güvendiklerini belirtti. Yarı finalde karşılaştıkları İspanya maçında sakatlanan Emir Arda Sivas'a çok üzüldüklerini kaydeden Konan, "İnanılmaz bir jenerasyonumuz var. Kendimize çok güveniyoruz. Gelecekte A Milli Basketbol Takımı'na birçok oyuncu vereceğiz inşallah. Madalya getirmek istiyorduk. Motive olduk ve bunu başardık. Herkes elinden geleni yaptı. Ülkemize daha fazla madalya getireceğiz. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

TAKIM İDARECİSİ ÇAĞLAR KARABULUT: BU JENERASYON BİZE 12 DEV ADAMI HATIRLATIYOR

U19 Milli Takımı'ndan sorumlu idareci Çağlar Karabulut ise takım içerisinde gelecekte A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek sporcularının olduğunu aktardı. Takım olarak ABD karşısındaki galibiyete inandıklarını anlatan Karabulut, "Bu takım geçtiğimiz sene İzmir'de düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybetmiş, ikinci olmuştu. Takım içinde çok yetenekli, gelecekte A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacak sporcularımız mevcut. ABD karşısında bir ilki başararak üçüncülük kazanarak bronz madalya elde ettik. 2004 ve 2005 jenerasyonu, özel bir jenerasyon, bize 12 Dev Adam'ı hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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