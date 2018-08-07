ABD yönetimi İran'a ambargolarını yeniden başlatıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini nükleer anlaşmadan geri çekmesinin ardından, Tahran'a yönelik yaptırımları tamamen yeniden uygulamaya koyacağını söyledi. İran'ın otomotiv sektörü, altın ve diğer değerli metallerle ticaretini hedef alan ambargolar Türkiye saatiyle sabah 07:00'de yürürlüğe girecek.
07.08.2018 - 08:43 | Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekmesinin ardından, Tahran'a yönelik yaptırımları tamamen yeniden uygulamaya koyacağını söyledi.
İran'ın otomotiv sektörü, altın ve diğer önemli metallerle ticaretini hedef alan ambargolar Türkiye saatiyle sabah 07:00'de yürürlüğe girecek.
Trump ekonomik baskının İran'ın yeni bir uzlaşmaya varması ve "kötücül" faaliyetlerine son vermesini sağlayacağına inanıyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yaşananları "psikolojik savaş" diye tanımladı.
İran tlevizyonunda konuşan Ruhani son dakika müzakareleri fikrini de reddetti ve "Biz daima diplomasi ve görüşmelerden yanayız, ancak görüşmeler için dürüstlük gerekiyor" dedi.
Trump ayrıca ambargoları delen bireyler ve kurumların "ağır sonuçlar yaşama" riski altında olduğu uyarısında da bulundu.
2015'te Rusya ve Çin ile birlikte nükleer anlaşmaya imza koyan İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'nin hamlesinden "derin üzüntü" duyduklarını söylediler ve anlaşmadaki taahütlerine bağlı olduklarını söylediler. İran da anlaşmadan ekonomik çıkar sağlamaya devam ettikleri sürece taahütlerin bağlı kalacağını açıkladı.
Trump nükleer anlaşmadan neden çekildi?
Anlaşmada, İran'ın ambargoların gevşetilmesi karşılığında tartışmalı nükleer faaliyetlerini kısıtlaması öngörülüyordu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini önleyeceğini ve sonuç olarak dünyayı daha güvenli kılacağını söylüyordu.
Ancak Trump, anlaşmayı "korkunç, tek taraflı" diye tanımlamıştı.
Trump anlaşmada, İran'ın nükleer programına yönelik kısıtlamalara süre konmasının kabul edilemez olduğunu, uzlaşmanın İran'ın balistik füze programını ele almadığını ve Tahran yönetiminin Suriye ve Yemen dahil komşu ülkelerdeki "kötücül davranışlarını" durdurmadığını söylüyor.
Hangi ambargolar geri döndü?
Trump'ın başkanlık emriyle geri getirdiği ambargolar şöyle;
ABD Doları banknotlarının İran hükümeti tarafından satın alınması
İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret yapması
Grafit, alüminyum, çelik, kömür ve sanayide kullanılan bilgisayar yazılımları
İran riyaliyle yapılan havaleler
İran'ın kamu borcuyla ilgili faaliyetler
İran'ın otomotiv sektörü
5 Kasım'da ise potansiyel olarak İran'a daha çok zarar verebilecek şu ambargolar devreye girecek :
İran'ın liman, enerji, gemicilik ve gemi yapımı sektörleri
İran'ın petrol ürünleri bağlantılı işlemleri
Yabancı mali kuruluşların İran Merkez Bankası'yla yaptığı işlemler
ABD Başkanı açıklamasında "Çok sayıda uluslararası şirketin İran pazarından çıkmaya niyetli olmasından memnunum ve bazı ülkeler İran ham petrolü ithalatını durduracaklarını ya da azaltacaklarını belirttiler. Tüm ülkelere İran'a bir seçim yapmak zorunda olduğunu açıkça göstermek için benzer adımlar atma çağrısında bulunuyoruz; ya tehditkar, istikrarsızlaştırıcı davranışlarınızı değiştirin ve küresel ekonomiye entegre olun ya da ekonomik tecrit yolunda devam edin." dedi.
Uluslararası toplumun tepkisi ne oldu?
İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ve AB'nin Dış Politika Yetkilisi ortak bir açıklama yayınladı ve nükzleer anlaşmanın küresel güvenlik için "hayati önemde" olduğunu söylediler.
Ayrıca, İranla iş yapan Avrupalı şirketleri ABD ambargolarından korumak için bir yasal düzenleme açıkladılar.
Ancak üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, bu adımdan çok fazla kayfılı olmadıklarını söyledi.
Yetkili, ABD'nin Mayıs'ta anlaşmadan çekilmesinin ardından ağır ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti ve İran riyalinin yüzde 80'den fazla değer kaybetmesine dikkat çekti.
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