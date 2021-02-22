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ABD yönetiminin yeni Yemen politikası bölgedeki gerginliği ve insan hakları eleştirilerini azaltmayı hedefliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin Yemen politikası konusunda attığı adımların bölgedeki gerginliği azaltmak ve ülkedeki savaş nedeniyle insan hakları kuruluşlarının yönelttiği eleştirilerden kurtulma amacı taşıdığı belirtiliyor.

ABD yönetiminin yeni Yemen politikası bölgedeki gerginliği ve insan hakları eleştirilerini azaltmayı hedefliyor
AA

Yönetime geldikten sonra, selefi Donald Trump'ın aldığı kararlar ve izlediği politikanın aksi istikamette yol alan Biden, bu kapsamda, Tim Lenderking'i, Yemen Özel Temsilcisi olarak atama, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirme ve ilgili silah satışlarını durdurma kararı aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Yemen hükümetinin, Husilere yönelik mücadelenin en güçlü aracı olan hava saldırılarının ABD'nin verdiği lojistik destek olmadan eskisi kadar etkili olamayacağı görülüyor.

Diğer yandan, daha öncesinde Suudi Arabistan üzerinden Yemen'le iletişim kuran ABD yönetimi, ilk kez bu ülkeye doğrudan bir özel temsilci atıyor. Yeni görevine başlayan Tim Lenderking de Husilerle direkt iletişim kurdukları bazı kanallar oluşturduklarını ve bu kanalları güçlü bir şekilde kullanacaklarını açıkladı.

- ABD, Yemen'deki savaş nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından Suudi Arabistan'a desteğini durdurdu

Washington'daki Ortadoğu Enstitüsü'nde araştırmalar yapan Yemenli Nedva ed-Devseri, yeni ABD yönetiminin Orta Doğu'daki meselelerinin ağırlığını azaltmaya çalıştığını, bu kapsamda, Suudi Arabistan ile ilişkilerine her iki tarafın da çıkarlarına zarar vermeden yeniden şekil vermeye yöneldiğini belirtti.

Devseri, şunları kaydetti:

"Barack Obama döneminden bu yana ABD yönetimi, Yemen'deki savaş nedeniyle insan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyordu. Bu nedenle Washington, Yemen konusunda Suudi Arabistan'a desteğini durdurdu. Biden yönetimi, bundan sonra da Suudi Arabistan'a baskı yapıp Husilerle anlaşacak; Yemen hükümetini de siyasi bir anlaşmayı imzalama ve savaşı bitirecek bir barış haline ikna olma konusunda zorlayacak."

- "Husilerin sahadaki hareketliliği yeni ABD politikasıyla alakalı"

Yemen'in ABD'nin önceliği olmadığını, Husileri terör listesinden çıkararak Yemen krizine çözüm bulmak istediklerini kaydeden Devseri, Suudilerin, yeni ABD yönetiminin baskısından korktuğunu, Yemen konusunda çözüm bulmak için çalıştığını, bu nedenle de siyasi bir çözüm planını kabul edebileceklerini söyledi.

"Husilerin askeri anlamda son dönemdeki faaliyetlerini artırması, yeni ABD politikasıyla alakalı." diyen Devseri, Husilerin, Marib'i ele geçirmesi durumunda müzakere konusundaki pozisyonlarının güçleneceğini, herhangi bir siyasi çözüm öncesinde petrol yataklarının ellerinde olacağını aktardı.

- Washington yönetimi, Husileri, İran'dan uzaklaştırmaya çalışıyor

Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde çalışmalar yürüten Ali ed-Deylemi ise Biden yönetiminin, Suudi Arabistan'ın topraklarını dış saldırılardan korumasında destek olacak şekilde "körfez bölgesindeki gerginliği azaltmaya çalıştığını" söyledi.

ABD'nin Yemen için özel elçi atamasının, Biden yönetiminin Yemen'deki savaşı durdurma arzusu kapsamında attığı stratejik bir adım olduğunu ve bunun bölgesel gündemlerle çelişmediğini ifade eden Deylemi, "Washington yönetimi, Husileri, Yemen'deki savaşın devam etmesi çıkarına olan İran'dan uzaklaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

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