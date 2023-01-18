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ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank davasında tarafları dinledi

ABD'nin en son yargılama mercii olan Yüksek Mahkeme'de bugün Halkbank'ın temyiz başvurusu görüşüldü. Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın bu dava kapsamında uygunluğuyla ilgili kararını yazılı olarak açıklayacağını duyurdu. Lehte karar verilirse dava düşerken, aleyhte karar verilirse Federal Mahkeme'de yargılama başlayacak.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank davasında tarafları dinledi - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / AA

ABD Yüksek Mahkemesinin Halk Bankası davasını ele aldığı temyiz duruşmasında bazı yargıçlar, bu tür bir davanın ABD'ye karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve ABD'deki eyaletlerin, Çin'e Kovid-19 soruşturması gibi, farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirmek için tarafları dinledi.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 9 üyeli mahkemenin tarafların görüşlerini dinlediği ve sorular yönelttiği duruşma bir saatten fazla sürdü.

Yargıç Clarence Thomas, önce Halk Bankası avukatlarına söz hakkı verdi.

Halk Bankası avukatı, New York Güney Bölge Mahkemesinin Halk Bankasını yargılama yetkisi olmadığını ve bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargı bağışıklığının bulunduğunu söyledi.

Duruşma sırasında Halk Bankası avukatına, yüzde 51'lik bir ticari işletme söz konusu olduğunda bankayı bir devlet organı olarak ayırt etmenin herhangi bir yolu olup olmadığı sorusu yönetildi.

Yargıç Amy Coney Barrett ve Neil Gorsuch savcılığa, bu tür bir davanın ABD'ye karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve ABD'deki 50 eyaletin Çin'e Kovid-19 soruşturması gibi, farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı sorularını yöneltti.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanmayacağı yönünde daha önce istinaf mahkemelerinde farklı kararlar alındığı için Halk Bankasının başvurusunu kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasanın ceza hukuku davalarını da kapsayıp kapsamadığına karar verecek.

Yüksek Mahkeme, kararını yazılı olarak açıklayacak.

Yüksek Mahkeme, Halk Bankasının başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.

HALKBANK DAVASI

2019’da federal savcılar, ambargo altındaki İran’ın 20 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz gelirini aklamasına yardımcı olduğu suçlamasıyla Halkbank’a dava açmıştı. Bu paranın en az bir milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığını iddia ediliyor.

Savcılar, Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Fotoğraf:AA

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