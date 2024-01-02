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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama ABD Yüksek Mahkemesi'nden yapay zekaya dikkat çağrısı - Teknoloji Haberleri

        ABD Yüksek Mahkemesi'nden yapay zekaya dikkat çağrısı

        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Roberts, yapay zeka hukuk alanını yeniden şekillendirirken dikkatli olunması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:15
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        Mahkemeden yapay zekaya dikkat çağrısı
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        ABD Yüksek Mahkemesi Baş Yargıcı John Roberts, yayınlanan yıl sonu raporunda, yapay zekanın hukuk alanı için karışık bir nimeti temsil ettiğini vurguladı. Roberts, gelişen teknolojinin hakimlerin ve avukatların işlerini nasıl yaptıklarını değiştirdiği için "dikkat ve alçakgönüllülük" çağrısında bulundu.

        "HEM NİMET HEM TEHLİKE"

        Roberts, 13 sayfalık raporunda ikircikli bir ton kullandı. Yapay zekanın yoksul davacılar için adalete erişimi artırma, yasal araştırmalarda devrim yaratma ve mahkemelerin davaları daha hızlı ve ucuz bir şekilde çözmelerine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu ve aynı zamanda gizlilik endişelerine ve mevcut teknolojinin insan takdirini kopyalayamadığına işaret ettiğini söyledi.

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        Roberts, "İnsan yargıçların bir süre daha buralarda olacağını tahmin ediyorum. Ancak aynı güvenle, yargı çalışmalarının - özellikle yargılama düzeyinde - yapay zekadan önemli ölçüde etkileneceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Baş yargıcın yorumu, yapay zekanın hukuk üzerindeki etkisine ilişkin bugüne kadarki en önemli tartışmasıdır ve baro sınavını geçebilen ancak aynı zamanda "halüsinasyonlar" olarak bilinen hayali içerik üretmeye eğilimli yeni bir teknolojiye en iyi nasıl uyum sağlanacağı konusunda mücadele eden bir dizi alt mahkeme ile aynı zamana denk geliyor.

        "VAR OLMAYAN DAVALARDAN SÖZ EDİLEBİLİYOR"

        Roberts, AI'nın herhangi bir kullanımının dikkat ve alçakgönüllülük gerektirdiğini vurgulayarak, yapay zeka halüsinasyonlarının avukatların mahkeme belgelerinde var olmayan davalardan bahsetmesine yol açabildiğini belirtti.

        Örneğin, geçen hafta, Donald Trump'ın eski iş bitiricisi ve avukatı Michael Cohen, geçen hafta açılan mahkeme belgelerinde, avukatına yanlışlıkla resmi bir mahkeme dosyasına giren bir yapay zeka programı tarafından oluşturulan sahte dava alıntıları verdiğini söyledi. Yasal özetlerde yapay zeka halüsinasyonlu davalar da dahil olmak üzere diğer avukat örnekleri de belgelenmiştir.

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