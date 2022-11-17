ABD’de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmeyi garantiledi

ABD basını, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeye yetecek sayıda sandalye kazanmayı garantilediğini bildirdi.

CBS News’un tahminlerine göre, Cumhuriyetçiler ABD Kongresi'nin alt kanadında çoğunluğu elde etmek için gereken 218 sandalyeyi aldı.

Parti, Temsilciler Meclisi'ni az bir farkla ele geçirse de bu, gelecek iki yılda Başkan Joe Biden'ın yasama gündeminde hareket alanını kısıtlamaya yetecek.

Biden'ın Demokrat Partisi'nin Senato'da çoğunluğu korumasıyla bu bölünmüş bir hükümetin olacağı anlamına geliyor.

Bu arada, eski ABD Başkanı Donald Trump 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

CBS'e göre Cumhuriyetçi Parti'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 218 ila 223 arası sandalye kazanması bekleniyor.

Geçen haftaki ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadının kontrolünü geri kazanmayı uman Cumhuriyetçilerin beklentileri gerçekleşmedi.

8 Kasım'daki ara seçimlerdeki başarısızlığın suçu büyük ölçüde iki lidere yüklendi: Trump ve Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell.

Salı gecesi, Trump Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki bir balo salonundan 2024'te Beyaz Saray için üçüncü kez aday olacağını resmen duyurdu.

Seçmenlerin "ulusun yaşadığı acının boyutunu ve ciddiyetini henüz anlamadıklarını", ancak işlerin daha da kötüye gideceğini tahmin ettiği için önümüzdeki iki yıl içinde fikirlerini değiştireceklerini söyledi.

Çarşamba günü Washington'da McConnell, Florida'dan diğer bir Cumhuriyetçi Rick Scott'ın meydan okumasını savuşturarak Senato azınlık lideri olarak yeniden seçildi.

Bir gün önce Kevin McCarthy, Demokrat Nancy Pelosi'nin yerine bir sonraki Temsilciler Meclisi Başkanı olmak için Cumhuriyetçilerin adayı olarak belirlendi.

Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için, Cumhuriyetçi Meclis azınlık liderinin 435 üyenin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor.

Çarşamba akşamı Başkan Biden, partisinin çoğunluğu kazanmasından dolayı McCarthy'yi tebrik etti.

Demokrat başkan, "Geçen hafta söylediğim gibi, gelecek siyasi savaşın tuzağına düşemeyecek kadar ümit verici" dedi.

"Amerikan halkı işleri onlar adına işleri halletmemizi istiyor. Onlar için önemli olan konulara ve hayatlarını iyileştirmeye odaklanmamızı istiyorlar.

"Ve onlar adına sonuç elde etmek için benimle çalışmaya istekli olan Cumhuriyetçi veya Demokrat herkesle çalışacağım."

Yeni Kongre 3 Ocak 2023'te göreve başlayacak.