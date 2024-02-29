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        Haberler Dünya ABD’de kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk bulundu

        ABD’de kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk böyle bulundu

        ABD'nin Florida eyaletinde 26 Şubat'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli kız çocuğu, ormanda sağ salim bulundu. Polis küçük kızın bulunma anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:03
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        ABD'de 5 yaşındaki çocuk böyle bulundu
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        Florida’nın Tampa kentinde 26 Şubat'ta evinden çıkarak ormanlık alana giden ve kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu Hillsborough ilçe polisi havacılık birimi tarafından termal kameralarla bulunmuştu.

        Polis, kız çocuğunun bulunduğu anlara ait görüntüleri paylaşarak, “26 Şubat 2024 tarihinde saat 17:10'da Havacılık Birimi, Tampa'daki evinden uzaklaşan 5 yaşındaki otizmli bir çocuğun yerini tespit etmek ve polise yardımcı olmak üzere çağrıldı. Memurlarımız bir saatten kısa bir süre içinde kız çocuğunun yerini tespit etmiş, çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmiştir" dedi.

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        Şerif Chad Chronister, "Memurlarımızın hızlı hareketleri günü kurtararak olası bir trajediyi umut dolu bir kavuşmaya dönüştürdü" dedi.

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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