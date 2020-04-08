Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı - Haberler
ABONE OL

ABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

ABD'de yapılan bir ankette çoğunluk koronavirüs salgınının, eski Başkan Barack Obama tarafından daha iyi yönetileceğini düşündüğünü belirtti.

Barack Obama
AA

ABD'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan Barack Obama'nın koronavirüs salgınını, mevcut Başkan Donald Trump'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin 1990 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 36'sı koronavirüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya, koronavirüs nedeniyle limanlarını göçmenlere kapatıyor
DÜNYAİtalya, koronavirüs nedeniyle limanlarını göçmenlere ...
Almanya'nın Köln kentinde ilk kez hoparlörden akşam ezanı okundu
DÜNYAİlk kez hoparlörden akşam ezanı okundu
Fransa'da koronavirüs sebebiyle serbest dolaşıma gelen sınırlandırma süresi yeniden uzatıldı - Haberler
DÜNYAFransa'da serbest dolaşım kısıtlaması sürecek!
Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 222 Türk hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYAYurt dışında 222 Türk koronadan hayatını kaybetti!
DSÖ Genel Direktörü: Koronavirüsü politize etmeyin - Haberler
DÜNYADSÖ'den "Virüsü politize etmeyin" çıkışı!
Son dakika haberler... Yunanistan'da karantinaya alınmışlardı! İşte ilk mesajları!
DÜNYAYunanistan'da karantinaya alınmışlardı! İşte ilk ...
Son dakika haberleri! İngiltere, İtalya ve Fransa'da son 24 saatlik koronavirüs bilançosu!
DÜNYAİngiltere, İtalya ve Fransa'da son 24 saatlik ...
Putin: Koronavirüs mücadelesinde önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici! - Haberler
DÜNYA"Önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici olacak"
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vaka sayısı 500'ü aştı
DÜNYAKıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vaka sayısı 500'ü ...
İspanya Sağlık Bakanı: Verileri koronavirüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor - Haberler
DÜNYAİspanya'da virüs bulaşma zirvesine ulaştı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X