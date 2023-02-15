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ABD’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti

Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ABD'nin başkenti Washington’da; Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamları afetzedeler için dua etti

ABD’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti
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AA

ABD'nin başkenti Washington’daki Georgetown Üniversitesi'nde Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının katıldığı dua etkinliği düzenlendi.

ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’un merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenenler için organize ettiği "Dinlerarası Dua Ayini"ne çok sayıda kişi katıldı.

AA'nın haberine göre; etkinlikte Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın yanı sıra Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Amerika Diyanet Merkezi imam-hatiplerinden Nurullah Çelebi, Baltimore Arşidükü Piskopos Dennis Madden, Antioch kenti Süryani Ortodoks Kilisesi'nden John Kawak, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Vicken Aykazyan da yer aldı.

Yahudi toplumundan etkinliğe Uluslararası Yahudi Dinlerarası İstişareler Komitesinden Haham Richard Marker ve Amerikan Yahudi Komitesinden Jason Isaacson katıldı. Etkinlikte depremzedeler için dua edildi ve ilahiler okundu.

Amerika Diyanet Merkezi İmam-Hatibi Çelebi, depremzedeler için Kuran-ı Kerim okudu. Büyükelçi Mercan, deprem bölgelerine verilen maddi ve manevi destekler için teşekkür etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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