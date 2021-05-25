Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

ABDde ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 13,2 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 arttı. Aralık 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeks, şubatta yüzde 12 artmıştı.

ABDde ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 13,2 arttı
AA

S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artış gösterdi. Aralık 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeks, şubatta yüzde 12 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Aralık 2013'ten bu yana en büyük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 12,3 artması yönündeydi. Endeks, şubatta yüzde 12'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 20 ile Phoenix, yüzde 19,1 ile San Diego ve yüzde 18,3 ile Seattle oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çamlıca Kulesi 29 Mayıs'ta hizmete açılıyor
EMLAKÇamlıca Kulesi 29 Mayıs'ta açılıyor
Konut yatırımında en kısa amortisman süresi Ankara ve Şanlıurfa'da
EMLAKKonutta en kısa amortisman Ankara'da
TOKİ, 32 ilde 278 arsayı açık artırmayla satacak
EMLAKTOKİ'den 32 ilde 278 arsa satışı
TCMB, mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı
EMLAKKonut fiyat endeksi martta 165.5 oldu
Konutta en değerli ilçe belli oldu
EMLAKKonutta en değerli ilçe belli oldu
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
EMLAKYabancıya konut satışı yüzde 19 arttı
Nisan ayı konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAKKonut satışları nisanda arttı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı
EMLAK490 bin kişiye dönüşüm desteği
Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi açıklandı
EMLAKİnşaat maliyeti mart ayında arttı
Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma
EMLAKTürk müteahhitlerden Libya çıkarması