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        Haberler Dünya Amerika ABD’den vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" uyarısı

        ABD’den vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" uyarısı

        ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 01:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 01:25
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        ABD'den vatandaşlarına 'Lübnan' uyarısı
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        ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

        Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.

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