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        AB’den Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı

        Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:20
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        AB'den Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı
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        israili yerleşimciler EPA

        Batı Şeria'da yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimcinin yasa dışı olarak yaşadığı tahmin ediliyor

        Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

        Yaptırımlar çerçevesinde şiddet yanlısı yerleşimcilerin AB ülkelerine girişi yasaklanacak. Bu kişilerin Avrupa’daki mal varlıkları da dondurulacak.

        Daha önce ABD ve İngiltere de şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı almıştı.

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        Önceki toplantılarda Macaristan başta olmak üzere, İsrail destekçisi üyelerin muhalefet ettiği yaptırımlar konusunda ilk kez görüş birliği sağlanabildi.

        Toplantıda Hamas için de ek yaptırım kararı alındı.

        AB Dışişleri Bakanlarının geçen ayki toplantısında, özellikle Macaristan’ın başını çektiği İsrail yanlısı ülkelerin muhalefeti nedeniyle, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım önerisi kabul edilmemişti.

        Başta Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere birçok AB üyesi ülke, birlikten bağımsız olarak Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım seçeneğini gündeme almıştı.

        Bu ülkeler, AB kararı olmasa bile, şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Avrupa’ya girişini zorlaştırmak istiyordu.

        AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in girişimleri sonucu, 27 ülkenin bakanları, Pazartesi günü yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardı.

        Hamas'a da ek yaptırımlar

        Batı Şeria’daki şiddetten sorumlu olan Yahudilerin Schengen bölgesine girişini yasaklayan ve Avrupa’daki mal varlıklarını dondurmayı öngören karar çerçevesinde, Hamas’a da ek yaptırımlar uygulanması benimsendi.

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        Daha önce 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası yaptırım kararı alınan Hamas’a yönelik ek önlemlerin, başta Macaristan olmak üzere Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti gibi İsrail yanlısı ülkelerin direncini kırmak için listeye dahil edildiği belirtiliyor.

        Yaptırımlar hayata geçirilmeden önce, üye devletlerin, hangi yerleşimcilere yaptırım uygulanacağını onaylaması gerekiyor. Bu nedenle, yaptırım kapsamına alınacak isimlerin belirlenmesi konusunda bir çalışma yapılacak.

        AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Çalışma düzeyinde sağlam bir uzlaşma sağlandı. Umarım bu tam olarak kabul edilene kadar devam eder. Ancak siyasi anlaşma ortada” dedi.

        İngiltere, geçen yılın sonunda, İsrail işgali altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik şiddetten sorumlu tuttuğu yerleşimcilerin ülkesine girmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim birimleri inşa etmek istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

        Fransa da, Batı Şeria'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan 28 İsrailli yerleşimcinin ülkeye girişini yasakladı.

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